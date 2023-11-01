Техническую возможность газификации населенных пунктов КЧР обеспечат к 2025 году

Уровень газификации в республике увеличен с 72% до 85%, сообщил глава региона Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия к 2025 году обеспечит техническую возможность газификации всех населенных пунктов. Уровень газификации в КЧР увеличен с 72% до 85%, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

В среду председатель СФ Валентина Матвиенко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики Николай Шульгинов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в рамках работы XII Петербургского международного газового форума по видеосвязи приняли участие в открытии новых объектов для подачи сетевого газа новым потребителям в регионах России.

"В числе 18 регионов была и Карачаево-Черкесия - газифицированы социальные объекты, находящиеся на территории Тебердинского национального парка: 10 многоквартирных и 8 частных жилых домов. Это еще один шаг в рамках исполнения программы развития газоснабжения и газификации КЧР в направлении газификации Тебердинского ущелья и курорта Домбай. К 2025 году будет обеспечена техническая возможность газификации всех населенных пунктов республики", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за прошедшие годы в этом направлении была проделана большая работа - строительство газопровода "Карачаевск-Теберда", две газифицированные котельные в Теберде (в зоне обслуживания котельных 23 многоквартирных дома, 106 частных домовладений, 2 школы и 2 детских сада), а также строительство газопровода непосредственно до поселка Домбай и котельной в поселке. "Кроме того, завершаются работы по проектированию газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района - в ближайшее время начнется его строительство. Хорошие результаты и в обеспечении газификации домовладений без привлечения денежных средств граждан", - отметил Темрезов.