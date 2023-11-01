Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 39%

Она составила 5,16 млрд рубля

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Т Плюс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2023 года снизилась в годовом выражении на 39%, до 5,16 млрд рубля, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 10%, до 199,3 млрд рублей.

Валовая прибыль компании снизилась на 8%, до 19,67 млрд рубля. Прибыль до уплаты налогов составила 7,47 млрд рубля, что на 27,7% меньше, чем за первые девять месяцев 2022 года.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.