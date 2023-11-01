Молдавия планирует формировать обязательные резервы газа в объеме 15% потребления

Изменение призвано смягчить ценовые шоки последних лет

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Молдавия планирует ежегодно формировать перед отопительным сезоном обязательные резервы газа в объеме 15% потребления в стране. Соответствующие поправки в закон о природном газе были одобрены правительством и будут направлены на утверждение в парламент.

"К 1 октября каждого года в хранилищах стран ЕС или Энергетического сообщества будут формироваться резервы газа в объеме не менее 15% среднегодового потребления", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой кабинета министров. Для этого правительством будет отобран один из операторов на рынке. Изменение призвано смягчить ценовые шоки последних лет, говорится в постановлении.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.