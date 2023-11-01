Минсельхоз предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы

Согласно инициативе, запрет предлагается на срок с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России предложил установить временный запрет на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минсельхозом РФ.

"Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из Российской Федерации", - говорится в документе.

В нем уточняется, что запрет не распространяется в том числе на твердую пшеницу, вывозимую с территории РФ для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, вывозимую в рамках международных межправительственных соглашений, вывозимую в качестве припасов, вывозимую в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Запрет также не будет распространяться на твердую пшеницу, вывозимую в Белоруссию в рамках союзного государства.