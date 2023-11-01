"Силмаш" получил заказы на поставку литых лопаток для иностранных газотурбин

Выполнять заказы будет введенное в эксплуатацию импортозамещающее производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. АО "Силовые машины" получило заказы на лопатки для иностранных газовых турбин, ранее поставленных в Россию. Об этом сообщил генеральный директор АО "Силовые машины" Александр Конюхов, уточнив, что выполнять заказы будет введенное в эксплуатацию импортозамещающее производство в Петербурге.

"По сервису иностранных газовых турбин мы уже работаем, у нас уже есть заказы на поставку запчастей иностранных газовых турбин, ранее поставленных в Россию. Мы ждали запуска комплекса по лопаткам, потому что это расширяет существенно наш объем сервиса. Мы выпускаем 16 комплектов в год, потому что наша внутренняя потребность составляет десять комплектов, а шесть комплектов в год можем поставлять на сервис. <...> Это полностью отечественная разработка. Новое производство основано на принципе 100-процентного импортозамещения: наши специалисты разработали и внедрили технологию, используя уникальное оборудование, а также материалы, созданные на основе отечественного опыта авиационного и энергетического газотурбостроения", - сказал Конюхов во время открытия производства.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова, производство может не только поставлять лопатки для новых газовых турбин, "но и участвовать в важной задаче по сервису и обслуживанию тех турбин, которые уже работали и будут работать".

На новом производстве внедрена критически важная технология создания наиболее сложных деталей газовых турбин - отливок лопаток горячего тракта. В производство площадью более 6 тыс. кв. метров инвестировано свыше 6 млрд рублей.

Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин большой мощности в год с возможностью увеличения до 24 комплектов. В один комплект входит порядка 550 единиц литых лопаток. Это обеспечит необходимый объем лопаток для собственного производства "Силовых машин", а также для сервиса газовых турбин, в том числе стороннего производства.