"Газпром ВНИИГАЗ" подписал меморандум о сотрудничестве с Казахстаном

Приоритетными направлениями взаимодействия станут, в частности, трансферт и внедрение новейших техник и технологий для решения производственных задач

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий "Газпром ВНИИГАЗ" в рамках Петербургского международного газового форума подписал меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией "QazaqGaz научно-технический центр" (НТЦ). Об этом сообщили в пресс-службе компании QazaqGaz.

"Партнерство в рамках меморандума направлено на выстраивание эффективного взаимодействия и сотрудничества между ТОО "QazaqGaz НТЦ" и ООО "Газпром ВНИИГАЗ" по комплексу вопросов научной и инновационной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что приоритетными направлениями взаимодействия станут: трансферт и внедрение новейших техник и технологий для решения производственных задач; профессиональное развитие кадров; коммерциализация результатов научных исследований и внедрение последних научных разработок в газовую промышленность.

"Газпром ВНИИГАЗ" - головной научный центр ПАО "Газпром" в области технологий, осуществляющий исследования и научно-методическое обеспечение проектов, реализуемых в сферах добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и использования газа.