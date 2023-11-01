ЦБ отметил сокращение жалоб по санкционным темам в восемь раз

Оно составило 186,7 тыс.

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Число жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов за январь - сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось на 8,9% - до 186,7 тыс. Сокращение в основном произошло за счет снижения количества обращений, связанных с санкционнымм темами, - число таких жалоб уменьшилось примерно в восемь раз. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"За январь - сентябрь 2023 года Банк России получил 186,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 8,9% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Количество жалоб уменьшилось в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам - примерно в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Граждане стали реже жаловаться на банки (-9,8%), в том числе на потребительское (-6,8%) и наиболее заметно - на ипотечное кредитование (-20,5%)", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, число жалоб на страховщиков снизилось на 18,6% без учета однотипных обращений про неверное применение коэффициента бонус-малус. Как пояснил регулятор, они оформляются посредниками за плату, но не предполагают решения проблемы. Меры, принятые Банком России, в том числе разъяснения для граждан, привели к уменьшению их количества: по сравнению с I кварталом - на 28,4%, с II кварталом - на 8,8%.

Главным фактором роста жалоб на микрофинансовые организации (+15,2%) продолжают оставаться требования клиентов о пересчете задолженности по займам, спровоцированные недостоверной информацией в интернете. Кроме того, граждане стали чаще жаловаться на мошеннические действия с использованием методов социальной инженерии. Также увеличилось число жалоб на злоумышленников, оформляющих займы на чужое имя. Банк России рассчитывает, что эту проблему поможет решить разработанный законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов, когда он будет принят.

Согласно материалам регулятора, в 4,2 раза снизилось число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг - за счет санкционных жалоб, а также по другим темам. Значительно сократилось число обращений, связанных с мисселингом (-39,2%), в том числе по продуктам инвестиционного страхования жизни (-35,4%). Это произошло на фоне массовых контрольных проверок Банка России.