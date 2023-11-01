Бензин в России за неделю подешевел на 13 копеек

Дизельное топливо подешевело на 16 копеек

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 30 октября 2023 года снизились на 13 копеек - до 55 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 14 копеек и составили 50,66 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились также на 14 копеек, до 55,34 руб. за литр, а стоимость Аи-98 уменьшилась на 3 копеек и составила 68,27 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 16 копеек, до 64,06 руб.

По данным Росстата, снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 52 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Коми - на 2,8%.

Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в Республике Саха (Якутия), Калужской области и Ханты-Мансийском автономном округе - на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 52,79 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 58,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 до 52 рублей, марки Аи-95 - от 53,6 до 57,7 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 23 по 29 октября вырос на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 798,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,5% и составило чуть более 1,611 млн тонн.