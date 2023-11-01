Реальные зарплаты в РФ в августе выросли на 9,5%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в августе 2023 года выросли на 9,5% в годовом выражении, при этом к июлю текущего года снижение составило 3,2%, следует из данных Росстата.

В январе - августе 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,5% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69,4 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России сообщила, что среднемесячная заработная плата в России составляет 70,3 тыс. рублей, за 8 месяцев 2023 года она увеличилась на 7,5%.