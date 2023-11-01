Объем ВВП России за I полугодие 2023 года составил 75 трлн 391,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объем ВВП России за I полугодие 2023 г. составил в текущих ценах 75 трлн 391,5 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Ранее статслужба подтвердила предварительную оценку роста ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%. Объем ВВП России за II квартал 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд рублей, согласно первой оценке Росстата.

31 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 2,8%. По его словам, в сентябре показатель ВВП был вдвое выше - более 5% в годовом выражении.