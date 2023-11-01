1 ноября, 18:30,
обновлено 1 ноября, 18:34

МЭР заявило об ускорении годовой инфляции в РФ с 24 по 30 октября до 6,69%

Неделей ранее она составляла 6,59%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 октября 2023 года ускорилась до 6,69% с 6,59% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 24 по 30 октября 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,14%. Год к году темпы роста цен составили 6,69%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,33% на фоне снижения темпов роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции. На плодоовощную продукцию рост цен сохранился на уровне прошлой недели. В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%), при этом возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,18% преимущественно за счет замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация