МЭР заявило об ускорении годовой инфляции в РФ с 24 по 30 октября до 6,69%

Неделей ранее она составляла 6,59%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 октября 2023 года ускорилась до 6,69% с 6,59% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 24 по 30 октября 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,14%. Год к году темпы роста цен составили 6,69%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,33% на фоне снижения темпов роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции. На плодоовощную продукцию рост цен сохранился на уровне прошлой недели. В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%), при этом возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,18% преимущественно за счет замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.