Члены Евразийской ассоциации бизнеса будут доставлять грузы в Персидский залив

Логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" является составной частью международного транспортного коридора "Север - Юг"

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Участники Евразийской ассоциации бизнеса войдут в логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив". Соответствующее соглашение подписано на форуме "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал".

Логистический проект "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив" является составной частью международного транспортного коридора "Север - Юг". Он позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии.

"Одно из соглашений, которое подписано, - с Евразийской ассоциацией бизнеса. Здесь наша задача - консолидировать объемы данных по грузоотправителям и грузополучателям, которые входят в ассоциацию, и пригласить их в наш маршрут", - сообщил ТАСС в кулуарах форума руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов.

Евразийская ассоциация бизнеса - некоммерческая корпоративная организация, объединяющая предпринимателей государств - членов Евразийского экономического союза). Цель деятельности ассоциации - развитие и укрепление евразийской экономической интеграции, координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих имущественных интересов членов ассоциации.

Гайнетдинов уточнил, что для развития логистического маршрута необходимо обмениваться с представителями ассоциации информационными базами данных. Соглашение будет способствовать интеграции бизнеса российских регионов и стран Центральной Азии, Каспийского региона и Ближнего Востока с целью выстраивания кооперационных цепочек и создания комфортных условий для международной торговли с дружественными странами.

Форум "Средняя Волга - Каспий. Транспортно-логистический потенциал" проводится правительством Ульяновской области и Ассоциацией "Афанасий Никитин" при содействии центра "Мой бизнес" 1 ноября. Событие входит в план мероприятий нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".