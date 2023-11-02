2 ноября, 02:50

"Известия": в России предложили ограничить продажу алкогольного мороженого

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области пояснили, что крепкость такого продукта варьируется от 1,5% до 6%, но при этом его могут покупать несовершеннолетние

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ограничения для продажи спиртного должны распространяться в том числе и на алкогольное мороженое, считают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области. С предложением ввести ограничения на продажу такого десерта ведомство обратилось в Минфин РФ, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Как отмечается в обращении ведомства, крепкость алкогольного мороженого варьируется от 1,5% до 6%, что соответствует градусам, содержащимся в слабоалкогольных напитках, таких как пиво, сидр, медовуха. И если для продажи этих напитков есть ограничения, то алкогольное мороженое свободно продается в палатках, рядом со школами и детскими садами, его также могут покупать и несовершеннолетние.

По данным газеты, свои предложения по ограничению продажи алкогольного мороженого амурские чиновники направили в Минфин еще в мае. Инициативу уже рассмотрели и поддержали в Росалкогольтабакконтроле. 

Теги:
РоссияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
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