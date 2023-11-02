В Краснодарском крае прогнозируют рост ВРП в 2023 году до 3,9 трлн рублей

Основанием для положительного прогноза ВРП стал рост основных макроэкономических показателей региона

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прогнозируют к концу года увеличение валового регионального продукта (ВРП) на 3%, до 3,9 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экономики Краснодарского края.

"К концу текущего года мы ожидаем увеличение валового регионального продукта на 300 млн рублей, относительно прошлого года ВРП вырастет на 3%, объем составит 3,9 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Основанием для положительного прогноза ВРП в текущем году стал рост основных макроэкономических показателей региона. В 2023 году основной вклад в динамику ВРП внесли промышленность, строительство, а также потребительский рынок.

"По итогам девяти месяцев отрасль промышленности в крае выросла на 8,2%, розничная торговля на 6,7%, показатели сферы строительства, в том числе автомобильных дорог и портовых сооружений увеличились в крае, на 7,9 %", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в регионе также сохраняется низкий уровень безработицы на отметке 0,4 %. Среднемесячная заработная плата достигла суммы порядка 54 тыс. рублей.

По уточненным данным министерства, экономика региона ускорит траекторию роста со следующего года. Согласно прогнозу социально-экономического развития края, в 2024 году рост ВРП составит 2,9%, в 2025 году - 3,1%, в 2026 году - 3,5%. В результате в 2026 году объем ВРП составит порядка 4,9 трлн рублей.