Шульгинов прогнозирует рост доли газовой генерации в РФ до более 40% к 2050 году

При этом аналогичный процент для угля упадет с текущих порядка 14% до около 8%, сказал глава Минэнерго

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России, которое сейчас разрабатывает энергостратегию России до 2050 года, считает, что доля газовой генерации в энергобалансе России вырастет до более 40% к 2050 году. При этом аналогичный процент для угля упадет с текущих порядка 14% до около 8%, сказал ТАСС глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

"Доля газовой генерации будет нарастать, все зависит от того, какое будет потребление. Сегодня она уже высокая. Но угольная генерация будет постепенно выводится из энергобаланса, поэтому доля газа вырастет до более 40% к 2050 году", - сказал он.

"Доля угля сегодня составляет порядка 14%, мы считаем, что к 2050 году она составит около 8%", - добавил он.

Также будет расти доля генерации на основе возобновляемых источников энергии, но она будет ограничена из-за ее нестабильной работы и возможностей маневренной генерации.

"В целом же для нас вопрос составления энергобаланса России не политический, мы же используем исключительно технико-экономический подход к его разработке", - добавил он.