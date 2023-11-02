МСП за счет зонтичных поручительств привлек за девять месяцев более 181 млрд рублей

Предприниматели за счет правительственного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой поддержки, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес за девять месяцев 2023 года привлек под зонтичные поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 млрд рублей. Такие данные привела пресс-служба Корпорации МСП.

Там отметили, что предприниматели за счет правительственного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой поддержки, чем за аналогичный период 2022 года.

"Механизм зонтичных поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, зонтичные поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под зонтичные поручительства 40,1 млрд рублей, 14,3 млрд рублей и 13,3 млрд рублей соответственно. В число лучших также вошли Краснодарский край и Свердловская область, где предприниматели с января по сентябрь получили 7,7 млрд рублей и 6,9 млрд рублей кредитов. За девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись в 1,8 раза, по итогам по итогам января - сентября общая сумма поддержки под зонтичные поручительства составила здесь 4,9 млрд рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 млрд рублей.