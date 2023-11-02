На Сахалине около 10 млрд рублей направят на производство кормового белка

Благодаря реализации проекта в регионе удастся создать 250 новых рабочих мест

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций, необходимый Сахалинской области для создания в регионе предприятия по производству концентрата на основе микробного белка (гаприна) при использовании природного газа (метана), составит 10 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Требуемый объем инвестиций - 10 млрд рублей. Мощность предприятия составит до 100 тыс. тонн в год готовой продукции", - рассказал собеседник агентства и добавил, что гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина и не содержит ГМО.

По информации областных властей, благодаря реализации проекта в регионе удастся создать 250 новых рабочих мест. Новое предприятие позволит региону укрепить позиции в сфере биотехнологий и обеспечения рынка высококачественным белковым сырьем.

В этом вопросе регион уже имеет технологического партнера и бизнес-партнера. Предполагается, что основными покупателями гаприна станут сельскохозяйственные предприятия российского Дальнего Востока и страны Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что на Сахалине планируется создать производство микробиологического кормового белка, стоимость тогда не уточнялась. Предполагается, что реализация проекта займет три года.