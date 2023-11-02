КМГ, Sinopec и MOL начнут разработку месторождения газа в Казахстане до 2024 года

Предполагаемый объем добычи составит около 1 млрд куб. м в год, пояснил руководитель "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ), китайская Sinopec и венгерская MOL до конца этого года планируют приступить к разработке газового месторождения "Рожковское" в западном Казахстане. Об этом сообщил журналистам в Астане глава казахстанской нефтегазовой компании Магзум Мирзагалиев.

"Там три партнера - мы, MOL и китайская компания Sinopec. Уже в этом году мы планируем выйти на первую добычу, пока она будет небольшая с учетом того, что осталось два месяца. <...> В целом запасы месторождения позволяют нам планировать добычу газа в объеме порядка 1 млрд куб. м в год, на данный уровень мы будем выходить поэтапно", - пояснил Мирзагалиев.

По его словам, в этом году добыча газа на месторождении составит 13 млн куб. м.