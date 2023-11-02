Henderson сообщил, что может платить дивиденды дважды в год

Основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян отметил, что ретейлер планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в соответствии с дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год. Условием для этого является приемлемый уровень долговой нагрузки, сообщил в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян.

"По нашей дивидендной политике планируем направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Единственное условие - чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16 - прим. ТАСС). Сейчас этот показатель у нас 1,9x", - сказал он.

Прогнозы по финансовым показателям компания не дает. В то же время, по словам основателя ретейлера, Henderson намерен поддерживать устойчивое развитие. "Устойчиво" в нашем понимании - теми темпами, которые мы демонстрируем последние три года. - рост выручки около 30% в год, а также сохранение высокой рентабельного бизнеса", - указал собеседник агентства.

Компания не намерена снижать темпы развития. "Наша рентабельность по EBITDA за первое полугодие 2023 года составила 38% (по стандарту МСФО 16 - прим. ТАСС). Наши главные задачи сейчас - стабилизировать бизнес на уровне рентабельности (по EBITDA) в 38-40%, а также добиться дальнейшего поступательного устойчивого роста бизнеса", - сообщил Арутюнян.

Выручка АО "Хэндерсон фэшн групп" по МСФО в 2022 году выросла на 30,6%, до 12,4 млрд рублей, чистая прибыль - в четыре раза, до 1,8 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года ретейлер увеличил показатель EBITDA (по стандарту МСФО 16) на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 2,7 млрд рублей. Выручка компании возросла на 32% в годовом выражении и составила 7 млрд рублей.

Сегодня Henderson объявил о параметрах первичного публичного размещения акций. Цена размещения акций составила 675 рублей за бумагу, доля акций в свободном размещении - 13,9%, а общий размер IPO - 3,8 млрд рублей. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 2 ноября.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.