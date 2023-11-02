Последствия для бизнеса РФ от частичной приостановки налоговых соглашений сгладят

Поправки будут действовать ретроспективно, начиная с 8 августа 2023 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о сглаживании последствий для бизнеса РФ от частичной приостановки налоговых соглашений с рядом стран планируется в ноябре. Об этом сообщается на сайте Минфина России со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом.

"В ноябре планируется принятие законопроекта, который будет сглаживать для российского бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с "недружественными" странами. Поправки будут действовать ретроспективно, начиная с 8 августа 2023 года, когда было приостановлено действие соглашений", - сказал Сазанов.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, включая Великобританию. Согласно документу, Москва пошла на данный шаг "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие соглашений приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. При этом, как позднее пояснял Сазанов, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, так как в соглашениях будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.