"Пятерочка" получила права аренды на 71 магазин "Амба" в Хабаровском крае

Их общая торговая площадь составляет 49 122 кв. м

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) получила права долгосрочной аренды на 71 магазин сети "Амба" в Хабаровском крае, говорится в сообщении X5.

"X5 Group <…> продолжает экспансию на Дальнем Востоке и объявляет о покупке магазинов торговой сети "Амба" в Хабаровском крае. Торговая сеть "Пятерочка" получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49 122 кв. м", - сообщает ретейлер.

В помещениях магазинов "Амба" откроются "Пятерочки": 43 объекта - в Комсомольске-на-Амуре, 14 - в Хабаровске, еще 14 - в крупных районных центрах региона. Все объекты будут реконструированы до конца первого квартала 2024 года и заработают в современной концепции "Пятерочки".

X5 Group в марте текущего года начала операционную деятельность торговой сети "Пятерочка" в Приморском и Хабаровском краях. Ретейлер указывает, что всего к концу года в Хабаровском крае будет работать 100 магазинов сети.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2023 года находились 23,466 тыс. магазинов, в том числе 20,761 тыс. магазинов "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток" и 1,071 тыс. дискаунтеров "Чижик".