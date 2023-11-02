Ozon и "Почта России" расширяют сотрудничество по выдаче заказов в почтовых отделениях

Компании ранее запустили проект подключения партнерских пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера в отделениях почтового оператора

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ozon и "Почта России" расширяют сотрудничество по проекту выдачи заказов онлайн-ретейлера в почтовых отделениях, увеличивая количество отделений, в которых можно получить товары, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Благодаря расширению сотрудничества, в дополнение к существующим 25 тыс. отделений "Почты", где уже выдают заказы Ozon, добавились еще 4,1 тыс. точек, а доставка стала для покупателей бесплатной", - говорится в сообщении.

Ozon и "Почта России" в апреле текущего года также запустили проект подключения партнерских пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера в отделениях почтового оператора. На сегодняшний день в таком формате работает более 3,5 тыс. почтовых отделений по всей России.

Пользователи могут выбрать доставку в отделения при оформлении заказа на Ozon. Чтобы забрать покупку в почтовом отделении, понадобится трек-номер, который будет доступен в личном кабинете Ozon или приложении "Почты". По этому трек-номеру можно также отслеживать заказ.

"В первой половине 2024 года компании планируют перейти на привычную для клиентов Ozon схему - достаточно будет показать штрихкод в мобильном приложении маркетплейса или назвать номер заказа сотруднику "Почты России", - добавляется в релизе.