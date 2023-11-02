Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом

Как сообщили в ведомстве, планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минфин прорабатывает законопроект о сокращении возможности уклонения от уплаты налогов бизнесом с помощью использования нерыночных сделок. Об этом сообщается на сайте Минфина России со ссылкой на замминистра Алексея Сазанова по итогам встречи с бизнесом.

"Сейчас прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО - расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены", - сказал Сазанов.

"Одна из ключевых задач поправок - минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках", - указал замминистра.

Сазанов пояснил, что планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен (интервала рентабельности), а не до минимального.

При этом Сазанов отметил, что 31 декабря 2023 года заканчивается период действия "расширенных" интервалов предельных значений процентных ставок для целей налогообложения по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок. "Минфин готов обсуждать такое продление, если это будет необходимо и обоснованно, однако сохранение 0 в качестве нижней границы интервала полагаем избыточным", - сказал Сазанов.