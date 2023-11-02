Регионы УрФО в 2024 году получат более 195 млн рублей субсидии на развитие промышленности

По итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в округе составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

ТАСС, 2 ноября. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) в 2024 году получат единую региональную субсидию на развитие промышленности в размере более 195 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ по итогам рабочей встречи вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым.

"По результатам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности в рамках единой региональной субсидии в 2023 г. на средства федерального бюджета 2024 г. одобрены субсидии регионам Урала в размере более 195 млн рублей", - говорится в сообщении.

По итогам января-августа 2023 года индекс промпроизводства в УрФО составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по федеральному округу. "Стабильный промышленный рост в УрФО во многом обусловлен активной позицией предприятий и региональных органов исполнительной власти по получению мер государственной поддержки по линии Минпромторга России. С 2020 года общий объем федеральных средств поддержки промышленных предприятий УрФО составил более 54 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Он также отметил, что за все время работы Фонда развития промышленности от предприятий округа профинансирована 151 заявка на сумму более 59 млрд рублей.

По словам Якушева, взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти показало, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения, безусловно, влияют на деловую активность. "В то же время инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены", - цитирует пресс-служба полпреда.

Ранее сообщалось, что всего Минпромторг РФ распределил 3,3 млрд рублей на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 году.