Московская компания разработала систему для оптимизации работы крупных предприятий

В одном окне пользователи смогут регистрировать обращения арендаторов, работать с документами, оформлять пропуска, осуществлять за ними контроль и не только

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Моситлаб" в Москве разработала сервис, который позволяет оптимизировать работу крупных предприятий в одной системе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания работает на рынке с 2022 года. Она активно развивается и предлагает инновационные решения, которые пользуются популярностью у крупных производителей по всей стране. В частности, недавно здесь разработали систему, которая упрощает и оптимизирует работу в одном интерфейсе. Разработка актуальна для практически любых крупных компаний, включая заводы, промышленные комплексы, технопарки и особые экономические зоны. Система позволяет снизить трудозатраты и значительно повысить эффективность производства", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что с помощью этой разработки предприятия могут в одном окне регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска на посетителей и транспорт, проезжающий на территорию предприятия, осуществлять за ними контроль, передавать показания индивидуального прибора учета пользователей, работать с документами и выполнять ряд других процедур.

Например, пользователи могут загружать карты своей компании - маршрут проезда - и отправлять их на почту, скачивать документы аренды и получать информацию по задолженности. Также сотрудники охраны могут подавать сигналы тревоги из своих личных кабинетов. Для доступа к пользовательским или административным интерфейсам используют веб-браузер и мобильное приложение.

"Эти и многие другие функции делают систему Order удобным инструментом. Сегодня созданные IT-компанией технологии вводятся в эксплуатацию на производствах нашей группы компаний. Это позволяет улучшать экономические показатели предприятия, а также демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования этих решений", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний Павла Морякова.