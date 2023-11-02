В России уточнили критерии "предпринимательских" преступлений

Согласно подписанному президентом закону, под преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем, будет пониматься деятельность, направленная на систематическое получение прибыли

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий, какие преступления считаются "предпринимательскими". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан Верховным судом России, он вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и устанавливает, что под преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, будет пониматься преступление, совершенное им в ходе осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и при управлении принадлежащим имуществом, используемым для такой деятельности.

Под преступлением, совершенным членом органа управления коммерческой организации, будет пониматься преступление, совершенное указанным лицом при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией либо в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Как отмечается в сопроводительных документах, необходимость внедрения определений "предпринимательских" преступлений в уголовное законодательство продиктована сложившейся практикой, когда следственные органы возбуждают уголовные дела против предпринимателей по общеуголовным составам, никак не связанным с осуществлением ими профильной деятельности. Четкие критерии, определяющие предпринимательскую деятельность, как ожидается, помогут исправить эту ситуацию.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.