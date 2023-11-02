МАЗ и ООО "Газпром газомоторное топливо" будут продвигать внедрение автотехники на газе

Стороны займутся разработкой предложений для региональных и федеральных органов власти по формированию соответствующих нормативно-правовых, программных, технологических, научно-методических условий для реализации целей соглашения

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. ОАО "МАЗ" и ООО "Газпром газомоторное топливо" подписали соглашение о сотрудничестве для масштабного внедрения автомобильной техники на природном газе. Об этом сообщили в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

"В рамках XII Петербургского международного газового форума ОАО "МАЗ" и ООО "Газпром газомоторное топливо" подписали Соглашение о сотрудничестве для масштабного внедрения автомобильной техники, использующей экологически и экономически более привлекательное моторное топливо - природный газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны займутся разработкой предложений для региональных и федеральных органов власти по формированию соответствующих нормативно-правовых, программных, технологических, научно-методических условий для реализации целей соглашения. ОАО "МАЗ" и ООО "Газпром газомоторное топливо" планируют реализовать несколько региональных и отраслевых программ по внедрению газомоторной техники, внедрять лучшие мировые технологии по переводу транспорта на использование газомоторного топлива.

ООО "Газпром газомоторное топливо" является единым оператором ПАО "Газпром" по развитию рынка газомоторного топлива, в том числе по реализации газа в качестве моторного топлива. Минский автомобильный завод (МАЗ) одно из крупнейших машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники.

Петербургский международный газовый форум - одно из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно собирает ведущих представителей мирового сообщества. В этом году это около 17 тыс. участников и гостей из 52 стран.