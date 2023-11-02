Погрузка грузов на сети РЖД в 2024 году увеличится на 1,7%

Она составит 1,265 млрд тонн

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Погрузка грузов по сети РЖД в 2024 году увеличится на 1,7%, до 1,265 млрд тонн. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

"Все показатели деятельности РЖД в 2024 году сформированы с существенным ростом к текущему году. [….] Погрузка грузов оценивается 1 млрд 265 млн тонн, с ростом к текущему году на 1,7%", - сказал Савельев, добавив, что грузооборот составит 3,4 трлн тонно-километров (рост 3,4%), а пассажирооборот увеличится на 1%, до 128 млрд пассажиро-километров.

При этом, как отметил министр, по итогам 2023 года погрузка на сети РЖД составит более 1,2 млрд тонн.

Ранее холдинг сообщил, что погрузка на сети железных дорог России в октябре 2023 года снизилась на 3,4% по отношению к октябрю 2022 года и составила 103,3 млн тонн. Погрузка за десять месяцев 2023 года составила 1,3 млрд тонн, что на 0,2% больше показателя прошлого года.