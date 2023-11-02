Площадь строящегося в Хабаровске складского комплекса намерены увеличить на 25 тыс. кв. м

Как уточнили в пресс-службе консалтинговой компании IBC Global, помещения могут быть доработаны по техническим условиям от арендаторов

ТАСС, 2 ноября. Площадь нового складского комплекса, который строится на территории опережающего развития "Ракитное" в Хабаровском крае, увеличат с 10 до 35 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе консалтинговой компании IBC Global.

"Девелопер, который ведет строительство складского комплекса класса "А", принял решение об увеличении площади объекта до 35 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе. Ранее планировалось построить комплекс общей площадью до 10 тыс. кв. м.

Контракты на строительство первых 10 тыс. кв. м уже заключены. Свободными к сделке пока остаются порядка 25 тыс. кв. м. Планируется, что помещения склада могут быть доработаны по техническим условиям от арендаторов.

По информации компании, увеличение складских площадей вызваны высоким интересом среди потенциальных арендаторов. Отмечается стратегическая локация земельного участка: в близком доступе - выезды на федеральные и региональные трассы, а также доступ к торговым портам Владивостока. Комплекс будет размещаться в Железнодорожном районе Хабаровска, который находится рядом с аэропортом.

"В Хабаровском крае прилагают большие усилия для строительства тихоокеанской железной дороги, стоимость которой превысит 90 млрд рублей. Это, безусловно, даст новый виток развитию не только данного региона, но и всей страны. Недавние встречи глав стран СНГ подтверждают, что соседи России заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения. Современная контейнерная логистика пойдет на пользу всем, и у Хабаровска есть все шансы стать одним из ключевых связующих звеньев в этой цепочке", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера консалтинговой компании Станислава Ахмедзянова.

Складской комплекс строится на территории ТОР "Ракитное". Это отдельный складской комплекс, который войдет в логистическую инфраструктуру региона, усилит ее и станет его частью. Объект введут в первом квартале 2025 года. Операционную деятельность арендаторы смогут начать во втором квартале 2025 года. Инвестиции в проект составят более 2,6 млрд рублей.