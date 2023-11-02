2 ноября, 13:19

Мишустин отметил необходимость постоянного повышения качества услуг в поездах

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр также заявил, что РЖД является ведущим заказчиком во многих отраслях

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым постоянно повышать качество услуг, которые предоставляют пассажирам РЖД.

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"Необходимо постоянно повышать качество услуг. Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро, удобно добираться до места назначения", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров, на котором рассматривается финансовый план и инвестиционная программа РЖД.

Мишустин отметил, что компания "является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей: это и обеспечение рабочих мест, это машиностроение, добывающая, обрабатывающая промышленность, строительный комплекс". "Необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения составов, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок", - подчеркнул премьер-министр. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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