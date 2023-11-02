Пассажирские перевозки по железной дороге в 2023 году вырастут до 1,147 млрд человек

Министр транспорта РФ Виталий Савельев также спрогнозировал рост пассажирооборота на 3,6%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по железной дороге по итогам этого года вырастут до 1,147 млрд пассажиров, а пассажирооборот увеличится на 3,6%. Об этом министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В 2023 году будет перевезено 1,147 млрд пассажиров с ростом пассажирооборота на 3,6%", - сказал Савельев.

Перевозки пассажиров на сети РЖД по итогам 2022 года составили 1,136 млрд пассажиров.

Перевозки пассажиров по сети РЖД по итогам октября 2023 года выросли на 3,9%, до 101,7 млн человек. Всего с начала года по российским железным дорогам перевезено 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% выше, чем за аналогичный период 2022 года.