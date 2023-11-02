"Промсорт" заключил сделки по продаже 140 тонн арматуры в рамках предписания ФАС

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что пока объем реализованной на бирже продукции недостаточен для того, чтобы цена на нее могла служить справедливым ценовым индикатором для рынка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Промсорт", один из крупнейших производителей сортового проката в России, заключил сделки по продаже 140 тонн арматуры на СПбМТСБ в рамках исполнения одного из условий предписания Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Продажа арматуры через биржу впервые была установлена в качестве одного из условий предписания при согласовании ходатайства экономической концентрации компании. Сделки по продаже 140 тонн арматуры марки А500С ООО "Промсорт" были заключены на СПбМТСБ в рамках исполнения предписания службы", - сказано в сообщении ФАС. Там добавили, что это предоставит потребителям дополнительный способ приобретения арматуры напрямую у производителя.

В службе отметили, что пока объем реализованной на бирже продукции недостаточен для того, чтобы цена на нее могла служить справедливым ценовым индикатором для рынка. "Для формирования такого индикатора другим производителям арматуры и непосредственным потребителям необходимо выходить на биржу самостоятельно. ФАС ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на этом рынке", - говорится в сообщении службы.

В ФАС отметили, что служба продолжит контроль за дальнейшим исполнением предписания компанией "Промсорт". Ранее ФАС удовлетворила ходатайство "Промсорта" о приобретении "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК". "Промсорт" должен в течение трех календарных месяцев с момента совершения сделки по приобретению активов разработать, утвердить и представить в ФАС внутренний акт, определяющий принципы взаимодействия с потребителями продукции. Кроме того, ФАС обязала "Промсорт" по истечении шести календарных месяцев с даты совершения сделки ежемесячно с учетом критериев регулярности и равномерности реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства арматуры группой лиц ООО "Промсорт" за предыдущий месяц.

В службе добавили, что ФАС продолжает рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на арматуру. В начале октября служба возбудила против "Промсорта" дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за роста цен на арматуру на внутреннем рынке.