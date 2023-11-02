2 ноября, 14:07

Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев сократилась почти в 11 раз

Себестоимость продаж выросла на 4,4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль авиакомпании "Уральские авиалинии" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2023 года составила 1,168 млрд рублей, сократившись в 10,8 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, следует из отчета компании.

Согласно документу, выручка авиаперевозчика за девять месяцев составила 83,451 млрд рублей, что на 19,1% больше, чем годом ранее. Себестоимость продаж выросла на 4,4% - до 67,083 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus. 

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