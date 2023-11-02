2 ноября, 14:37
Санкции в отношении России

США внесли в санкционный список экс-замминистра цифрового развития РФ Огуряева

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 октября освободил его от должности

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. США внесли в санкционный список бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Дмитрия Огуряева, следует из документов, опубликованных американским Минфином.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 октября освободил Огуряева от должности заместителя министра цифрового развития РФ, назначив на нее директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Сергея Цветкова.

Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлен портал и запущено семейство мобильных приложений госуслуг, у пользователей "Госуслуги авто" появилась возможность предъявлять права и СТС в электронном виде, были введены стандарты оказания цифровых услуг, их мониторинга и сопровождения, на портале появился цифровой помощник "Робот Макс". 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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