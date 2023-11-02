Карчаа заявил, что Киев ударами по Энергодару демонстрирует безразличие к мнению МАГАТЭ

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" отметил, что, нанося удары по гражданским объектам Энергодара, ВСУ пытаются подорвать мирную жизнь города и вызвать психологическое напряжение в среде работников Запорожской АЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Украина, нанося удары по городу Энергодару, где находится Запорожская АЭС, демонстрирует безразличие к нормам международного права и мнению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение высказал ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили девять украинских беспилотников в районе Энергодара. В ведомстве добавили, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на станции.

"Украина демонстрирует свое полное игнорирование норм и требований международного права, в том числе того, что мы называем духом сотрудничества с такой организацией, как МАГАТЭ. Они [украинские власти] демонстрируют свое полное безразличие к мнению МАГАТЭ", - сказал Карчаа.

Собеседник агентства отметил, что, нанося удары по гражданским объектам Энергодара, ВСУ пытаются подорвать мирную жизнь города и вызвать психологическое напряжение в среде работников Запорожской АЭС. "До тех пор пока западное сообщество и международные институты будут так [спокойно] реагировать на акты ядерного терроризма, это будет продолжаться", - считает Карчаа.

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ с использованием беспилотников. Так, 9 августа российские силы перехватили украинский беспилотник, который двигался в направлении атомной станции, а 23 августа ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому. 10 октября в результате удара БПЛА по подстанции "Водозабор" был поврежден трансформатор, Энергодар на несколько часов остался без воды. На следующий день глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал удар ВСУ попранием всех принципов безопасности МАГАТЭ, поскольку атаки на городскую инфраструктуру и запугивание людей влияют на состоянии персонала станции.

Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.