Путин отметил высокий интерес российского бизнеса к работе во всей Африке

Президент России отметил необходимость сосредоточить внимание на развитии торгово-экономических связей

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноября. /ТАСС/. Российский бизнес проявляет интерес к работе во всей Африке и в частности в Экваториальной Гвинее. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на переговорах в широком составе с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

"Что касается вашей страны, то, как мы сейчас с вами отметили в разговоре с глазу на глаз, у нас есть над чем поработать. Прежде всего, конечно, нужно сосредоточить внимание на развитии торгово-экономических связей", - сказал российский лидер. "Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный, потенциальные инвестиционные возможности большие, а возможности вашей страны в развитии этих отношений тоже хорошие, имею в виду потенциал прежде всего в сфере добычи полезных ископаемых", - уточнил он.

Путин подчеркнул, что в России рады приветствовать представительную делегацию, с которой его визави прибыл в Москву. "Мы сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили, пообсуждали наши двусторонние отношения и региональную повестку. У нас много пересекающихся взаимных интересов. Отношения России с Африкой развиваются весьма эффективно. Об этом говорят и результаты саммита Россия - Африка летом этого года в Санкт-Петербурге", - добавил он.

Путин также сообщил, что обсудил со своим коллегой вопросы обеспечения безопасности и взаимоотношений со странами региона. "Договорились о том, что и как мы будем делать дальше в этом направлении", - сказал он.

Российский лидер также сообщил, что участники переговоров в широком составе сделают доклады, касающиеся торгово-экономических связей двух стран. "Потом у нас с господином президентом рабочий ланч, мы продолжим обсуждение всех обозначенных выше вопросов с глазу на глаз", - поделился планами Путин.