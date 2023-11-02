В "Абсолют банке" прокомментировали санкции США

В финансовой организации отметили, что ограничения не скажутся на ее деятельности

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Включение "Абсолют банка" в санкционный список США не скажется на деятельности банка, бизнес-модели давно адаптированы под существующие внешнеэкономические условия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы считаем, что это событие никак не повлияет на работу "Абсолют банка". Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что давно были готовы к тому, что в какой-то момент "Абсолют банк" включат в санкционный список. В кредитной организации также напомнили, что все банки, ранее подпавшие под санкции, продолжают стабильно работать.

Минфин США включил в санкционные списки несколько российских банков, в том числе "Абсолют банк", "Почта банк", ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Русьрегионбанк, "Бланк банк" (в прошлом - "Веста", дочка МКБ). Под санкции США также подпали СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК "Система"). Всего санкции расширены против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.