Россия увеличит масштаб своего участия в выставке CIIE в Шанхае в 2023 году

Свою продукцию национальной экспозиции под брендом Made in Russia представят 66 компаний из 30 регионов РФ

ШАНХАЙ, 2 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Участие России в открывающейся 5 ноября текущего года в Шанхае 6-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) будет в два раза масштабнее по целому ряду позиций, чем в 2022 году. Об этом сообщила в четверг генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"Каждый раз мы ставим планку для себя все выше. В этом году размер нашей делегации "Сделано в России" будет больше в два раза, чем в прошлом. Также почти в два раза увеличится сама экспозиция. И если в прошлом году наши компании провели в ходе выставки более 250 встреч с потенциалом в 1,6 млрд рублей, то в этом году планируем уже более 500 таргетированных встреч", - сказала она.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе РЭЦ, в этом году свою продукцию в масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представят 66 российских компаний из 30 регионов РФ. Этот показатель более чем вдвое превышает число участников от России в прошлом году.

Общая площадь российской экспозиции составит 1,7 тыс. кв. м. Компании из РФ разместят продукцию и представят свои услуги в шести тематических павильонах. Среди них, в частности, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары и сувенирные изделия, косметика и бытовая химия, медицина и здравоохранение, технологии и ИТ, а также услуги.

Работающие в АПК компании, уточнили в РЭЦ, представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, а также покажут сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.

"Посетители выставки также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российское программное обеспечение. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании и туроператоры", - рассказали в пресс-службе.

Выставка CIIE в Шанхае

Участие в 6-й Китайской международной выставке импортных товаров 5-10 ноября в Шанхае примут представители 154 стран и регионов мира, а также международных организаций. В этом году по своим масштабам выставка вернется к доковидным показателям. К настоящему времени более 3,4 тыс. компаний уже зарегистрировались для участия. Ожидается, что ее посетят также порядка 394 тыс. профессиональных покупателей.

В этом году свои национальные экспозиции развернут 69 стран. Из них 11 впервые примут в ней участие в офлайн-формате. Почетными гостями CIIE станут такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.