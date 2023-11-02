Помощник Чернышенко займется развитием "Гостеха" в "Ростелекоме"

Антон Тараев перешел на работу в аппарат вице-премьера в марте 2020 года, до этого работал главным архитектором цифровой платформы Центра цифровой трансформации Татарстана

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Помощник вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев перешел на работу в "Ростелеком", возглавив департамент архитектуры платформы "Гостех". Информацию об этом ТАСС подтвердили в аппарате вице-премьера.

"Антон Тараев, который работал помощником вице-премьера Дмитрия Чернышенко возглавил департамент архитектуры платформы "Гостех", - рассказали в аппарате вице-премьера.

Тараев перешел на работу в аппарат вице-премьера в марте 2020 года, до этого работал главным архитектором цифровой платформы Центра цифровой трансформации Татарстана.

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана для сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области IT.

Оператором платформы "Гостех" будет Минцифры. По решению министерства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному казенному учреждению.