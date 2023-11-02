2 ноября, 15:31,
обновлено 2 ноября, 15:32

Кабмин одобрил инвестпрограмму РЖД на 2024 год в объеме 1,27 трлн рублей

Около половины средств направят на создание магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило финансовый план и инвестиционную программу РЖД на 2024 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Ранее эти документы рассматривались на заседании правительства. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, общий объем финансирования составит свыше 1, 270 трлн рублей. Около половины средств будет направлено на создание магистральной инфраструктуры. Треть финансирования предусмотрена на обновление и ремонт железнодорожных путей и мостов, тоннелей, станций и вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения.

Как ожидается, по итогам 2024 года будет выполнено поручение президента об увеличении провозной способности Восточного полигона (включает в себя БАМ и Транссиб) до 180 млн тонн. Продолжится обновление подвижного состава и инфраструктурного комплекса. 

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