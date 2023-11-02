В новых регионах ввели цифровой сервис для снятия наличных бюджетными учреждениями

Электронный чек формируют органы Федерального казначейства после заявки организации о взносе либо выдаче наличных, после чего направляют его в банк для автоматической обработки

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Федеральное казначейство реализовали процедуру подачи электронной заявки на взнос и выдачу наличных для бюджетных учреждений, благодаря чему процесс стал проще и значительно быстрее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ совместно с Федеральным казначейством при поддержке Минфина России реализовал сервис подачи электронной заявки на взнос и выдачу наличных денежных средств ("Электронный чек") для бюджетных учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Формируется электронный чек органами Федерального казначейства после заявки от бюджетного учреждения о взносе либо выдаче наличных денежных средств. Затем он направляется в банк для автоматической обработки.

"Данный механизм позволяет сократить количество очных посещений клиентами отделений банка и органов Федерального казначейства и перейти в цифровой формат взаимодействия. Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных денежных средств благодаря моментальной цифровой обработке платежной информации", - отмечает пресс-служба.