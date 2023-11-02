Минэнерго Молдавии назвало фиктивным контракт о закупке Гагаузией дешевого газа в Турции

По словам главы ведомства Виктора Парликова, на документе не стоит штамп турецкой компании

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Молдавское правительство считает фиктивным контракт на покупку природного газа по заниженной цене для жителей Гагаузии у турецкой компании, о котором сообщила глава автономии Евгения Гуцул. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"На контракте не стоит штамп турецкой компании, а ее представители на наш запрос ответили, что никогда не занимались поставками газа и не подписывали подобный договор", - утверждал министр на брифинге. Он высказал предположение, что контракт "фиктивный и связан с избирательной компанией по местным выборам".

Ранее Гуцул сообщила о договоренностях, которые позволят снабжать автономию газом по ценам почти в два раза меньше, чем те, по которым импортирует остальная часть страны - по 10 леев (€0,5) за 1 куб. м. По ее словам, такая возможность появилась после того, как компания из Турции подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для поставки газа в автономию по специальной цене. Со своей стороны молдавская компания NordGaz Furnizare распространила сообщение, что уже в декабре поставит из Турции в Гагаузию 5 млн куб. м. газа по льготной цене с последующим увеличением объемов до 30 млн. куб. м. в месяц. Ее представители также пообещали в ближайшее время открыть офис на территории Гагаузии, а до конца года - в Кишиневе, городах Тараклия, Орхей и других населенных пунктах.

Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду накануне пообещала, что правительство отберет у Гагаузии этот дешевый газ и передаст его госпредприятию "Энергоком", чтобы распределить по всей республике. "Если придут 10 млн куб. м газа бесплатно, их передадим "Энергокому" и распределим по всей стране", - сказала она.

Энергетический кризис

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки Санду. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза.

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг.

В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.