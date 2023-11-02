В "Почта банке" заявили, что санкции США не повлияют на его работу

Вместе с тем в банке советуют находящимся за рубежом клиентам снять средства с карт платежной системы UnionPay

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Санкции США в отношении "Почта банка" не отразятся на работе кредитной организации и ее клиентах, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. Вместе с тем в банке советуют находящимся за рубежом клиентам снять средства с карт платежной системы UnionPay.

"Объявленные США санкции в отношении "Почта банка" не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. Банк работает на территории Российской Федерации и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Наша сеть насчитывает около 25 тыс. точек во всех регионах, включая малые и удаленные населенные пункты. Поэтому банк продолжит работать в обычном режиме, а клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер", - заверили в банке. При этом введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, включая карты UnionPay, уточнили в банке.

Вместе с тем все карты "Почта банка", в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. Кроме того, в штатном режиме продолжают работать все точки обслуживания, банкоматы и эквайринговые терминалы банка, а также мобильное приложение, заверили в пресс-службе.

О санкциях

Минфин США 2 ноября 2023 года включил в санкционные списки несколько российских банков, в том числе "Абсолют банк", "Почта банк", ХКФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Русьрегионбанк, "Бланк банк" (в прошлом - "Веста", дочка МКБ). Под санкции США также подпали СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК "Система"). Всего санкции расширены против почти 200 российский организаций и 30 физических лиц.

SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals) подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Под санкциями западных стран уже находится порядка 40 российских банков и финансовых институтов.

О банке

"Почта банк" создан в 2016 году группой ВТБ и "Почтой России" на базе "Лето-банка". 24 февраля 2022 года стало известно, что ВТБ (банк в настоящее время также находится под западными санкциями) закрыл сделку по продаже двух акций "Почта банка" новому президенту - председателю правления дочернего банка Александру Пахомову.

В новость внесена правка (20:12 мск) - передается с уточнением во втором абзаце в связи с корректировкой комментария пресс-службой банка.