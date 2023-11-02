Глава комитета Думы считает, что низкие цены на газ в РФ приводят к его "пережиганию"

Потенциал эффективной экономии газа при росте экономики РФ составляет 180-220 млрд куб. м, но программы энергосбережения не работают, заявил Павел Завальный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Низкие цены на газ, регулируемые в России государством, приводят к его чрезмерному расходованию и "пережиганию". Потенциал эффективной экономии газа при росте экономики РФ составляет 180-220 млрд куб. м, но программы энергосбережения не работают, потому что у отрасли нет экономических стимулов, заявил председатель комитета Госумы по энергетике Павел Завальный на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ).

"Текущие низкие цены на газ, на энергоресурсы приводят к пережиганию газа. По оценкам, если достичь европейских стандартов эффективности использования газа, можно снизить в год снизить энергопотребление на 180-220 млрд кубов. Потенциал энергосбережения у нас сопоставим с экспортом, мы на пике поставляли в ЕС порядка 200 млрд кубов. <…> У нас не работает программа энергосбережения. А почему? Потому что нет экономических стимулов", - сказал Завальный.

Он пояснил, что в среднем по странам ЕС, в отличие от России, рост экономики с середины 2000-х не сопряжен с ростом энергопотребления, наоборот - потребление падает по мере роста общего уровня благосостояния за счет повышения эффективности использования ценных ресурсов. Эффективность использования энергии в РФ, по его словам, в 2,5-3,5 раза ниже, чем в Евросоюзе. Российские потребители выигрывают от этого на короткой дистанции, но низкие нерыночные цены на топливо могут привести к деградации всей отрасли - модернизировать инфраструктуру, повышать качество и развивать систему добычи и снабжения становится просто убыточно.

"Если мы не будем заниматься вопросами эффективного ценообразования, то мы ухудшаем условия работы отрасли, и может прийти время, когда цены будут непомерные, мы можем упустить этот момент. Бояться, что мы перейдем к либеральной модели и цены резко вырастут не приходится, потому что предложение значительно превышает спрос", - отметил Завальный.

В качестве яркого примера он привел двукратную разницу в потреблении газа в России в зимний и летний периоды при унифицированных тарифах - зимой добыча на пике составляет порядка 1,6 млрд куб. м, летом - 600-700 млн куб. м. Это ведет к тому, что зимой месторождения эксплуатируются гораздо сильнее в сжатые сроки, а это ведет к их более раннему разрушению. Также такой разрыв не дает развивать систему хранилищ газа. Рыночный подход с плавающей ставкой, отражающей высокий спрос зимой и низкий летом, помог бы решить эту проблему и стимулировать развитие энергосбережения с одной стороны, а с другой - обеспечил бы финансирование модернизации и развития всей топливной системы.

"Конечно, цены на газ надо повышать. <…> Это тема непопулярная, но от повышения цен на газ выиграют все - государство, экономика, энергоэффективность. Эпоха дешевого газа заканчивается, добыча требует больших вложений", - добавил Завальный.