На Ставрополье за счет инвестпроекта нарастят объемы производства молока

В частности, для этих целей намерены закупить 500 голов дойного стада

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Реализация нового инвестиционного проекта на Ставрополье позволит к 2026 году увеличить объемы производства молока на крупном предприятии в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом - до 16,5 тыс. т в год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

"Владимиров провел рабочую встречу с акционерами и руководством одного из крупнейших в регионе производителей молока высшего сорта и единственного хозяйства на юге России, которое занимается разведением крупного рогатого скота джерсейской породы. <…> В рамках встречи обсуждены вопросы расширения производства предприятия. Оно предполагает реализацию проекта модернизации животноводческого комплекса, в том числе закупку 500 голов дойного стада. Это позволит уже к 2026 году увеличить объемы производства молока на предприятии в 1,6 раза по сравнению с проектной мощностью 2018 года, доведя его до 16,5 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проект проходит экспертизу. На предприятии, расположенном в селе Калиновском Александровского округа, содержится 4 тыс. коров. Ежедневно оно поставляет более 35 т молока-сырья перерабатывающим предприятиям края, а также реализует более 200 голов племенного молодняка джерсейской породы.

"Несколько лет назад мы вместе принимали решение о начале строительства большого молочно-товарного комплекса. Сегодня он уже стал одним из крупнейших в крае. Мы заинтересованы в развитии перспективного перерабатывающего производства и окажем этому необходимое содействие. Наращивание объемов производства молока - один из приоритетов работы краевого АПК", - прокомментировал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Проект будет реализован по госпрограмме края "Развитие сельского хозяйства", за счет которой в том числе оказывают поддержку животноводам.