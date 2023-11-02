Глава Гагаузии призвала жителей заключать контракты на поставку дешевого газа из Турции

Компания NordGaz Furnizare также распространила сообщение, что в декабре поставит из Турции 5 млн куб. м. газа по льготной цене с последующим увеличением объемов

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала ложью заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, который назвал фиктивным контракт на поставку дешевого газа из Турции для нужд автономии. Она призвала жителей Гагаузии заключать контракты с новым поставщиком.

"Я возмущена бессовестным враньем министра энергетики Виктора Парликова. Его заявление, что контракт на поставку газа по сниженной цене не может быть выполнен, является попыткой замылить глаза нашим гражданам. Не поддавайтесь на провокации, а начните юридическую процедуру изменения поставщиков природного газа и переходите от региональных поставщиков Modovagaz на нового лицензионного поставщика Nordgaz furnizare", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.

Ранее Парликов заявил, что на контракте нет штампа турецкой компании, которая должна поставить дешевый газ, а ее представители на запрос министерства энергетики ответили, что не подписывали его и не занимаются такими поставками. По мнению министра, заявление Гуцул связано с избирательной компанией по местным выборам.

Ранее Гуцул сообщила о договоренностях, которые позволят снабжать автономию газом по ценам почти в два раза дешевле, чем импортирует остальная часть страны - по 10 леев (0,5 евро) за 1 куб. м. По ее словам, такая возможность появилась после того, как компания из Турции подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для поставки газа в автономию по специальной цене. Со своей стороны, молдавская компания NordGaz Furnizare распространила сообщение, что уже в декабре поставит из Турции в Гагаузию 5 млн куб. м. газа по льготной цене с последующим увеличением объемов до 30 млн. куб. м. в месяц. Ее представители также пообещали в ближайшее время открыть офис на территории Гагаузии, а до конца года в Кишиневе, городах Тараклия, Орхей и других населенных пунктах.

Санду хочет отобрать дешевый газ

Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду накануне пообещала, что правительство отберет у Гагаузии дешевый газ и передаст его госпредприятию "Энергоком", чтобы распределить по всей республике. "Если придут 10 млн куб. м газа бесплатно, их передадим "Энергокому" и распределим по всей стране", - говорила она.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки Санду. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - в четыре раза.

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг.

В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.