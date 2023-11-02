Участники саммита в Великобритании договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ

Согласно итоговому заявлению говорится, новые модели будут тестироваться на предмет их безопасности для общества и ключевой национальной инфраструктуры как перед их выходом на рынок, так и после этого

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Участники организованного Великобританией международного саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ) договорились о совместном тестировании новых моделей ИИ до их выхода на рынок. Об этом, выступая на закрытии саммита, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Правительства стран-единомышленниц и компании, работающие в сфере ИИ, сегодня поставили важную веху, договорившись о том, что будут совместно проверять безопасность новых моделей ИИ перед их выпуском. Это партнерство основывается на нескольких общих принципах, описывающих обязанности, которые мы совместно берем на себя", - сказал Сунак. "Хотя мы только начинаем разговор [о будущем ИИ], уверен, что достигнутое на этом саммите склонит чашу весов на сторону человечества, так как было продемонстрировано, что у нас есть и политическая воля, и возможности контролировать эту технологию, гарантировав, что она будет приносить пользу в долгосрочной перспективе", - добавил премьер.

В распространенном по итогам саммита заявлении говорится, что новые модели ИИ будут тестироваться на предмет их безопасности для общества и ключевой национальной инфраструктуры как перед их выходом на рынок, так и после этого. Было подчеркнуто, что эффективная оценка возможностей ИИ и рисков, которые они могут создать, является крайне сложной задачей, для решения которой требуется международное сотрудничество и обмен опытом.

Заявление было принято представителями стран и компаний, которые участвовали в круглых столах во второй день саммита. На уровне государств это Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Сингапур, США, Франция, Республика Корея, Япония, а также Европейский союз. Среди компаний обязательства на себя взяли Amazon Web Services, Anthropic, Google, Google DeepMind, Inflection AI, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Mistral AI и Open AI.

О саммите

Первый международный саммит по безопасному ИИ проходил 1-2 ноября на территории усадьбы Блетчли-парк примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров (Government Code & Cypher School, GC&CS), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Приглашение принять участие в саммите приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT. Китай на саммите представлял заместитель министра науки и технологий КНР У Чжаохуэй.

В первый день саммита 28 странами была принята декларация Блетчли. В ней представители США, Китая, ЕС, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии приветствовали международные усилия по изучению создаваемых ИИ рисков, призвав к безопасной и ответственной разработке и внедрению технологий, использующих ИИ.