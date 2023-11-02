Маск заявил, что сеть Starlink достигла точки безубыточности

Основатель компании добавил, что в настоящее время на ее долю приходится "большинство из всех активных спутников"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Спутниковая сеть связи Starlink американской компании SpaceX достигла точки безубыточности. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

"Рад сообщить, что Starlink достигла безубыточности денежных потоков. Отличная работа", - написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

Основатель компании добавил, что в настоящее время на долю сети Starlink приходится "большинство из всех активных спутников".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тыс. микроспутников. В рабочем состоянии находятся около 4,2 тыс. спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.