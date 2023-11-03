"Известия": новым регионам России могут отсрочить плату за капремонт

Предполагается, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут оплачивать взносы с 1 января 2026 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует отсрочить введение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на копию письма Минстроя в Минюст.

По данным газеты, жители новых регионов начнут оплачивать их с 1 января 2026 года, а не с 2024 года, как предусмотрено действующим постановлением правительства. Как говорится в письме, чтобы закончить проводимую в инвентаризацию - уточнение состояния жилого фонда на территории субъектов - необходимо два года отсрочки. "Инвентаризация, с одной стороны, покажет реальное состояние дел, с другой - гражданам не придется платить за капремонт тех домов, которые ему не подлежат", - пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина сообщили, что жилой фонд в новых регионах "характеризуется высокой степенью физического износа" - ранее капремонт там системно не проводился. Большая часть многоквартирных домов не имеет технической документации, нет единой базы их учета, поэтому отсутствует возможность определить первоочередные мероприятия по капитальному и текущему ремонту.

Документ Минстроя поступил в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы и находится на рассмотрении, сообщили в Министерстве юстиции. После ответ будет направлен в Минстрой в установленном законодательством порядке, добавили там.