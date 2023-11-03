МАГАТЭ одобрило строительство АЭС в Казахстане на территории села Улькен

Министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев отметил, что у Казахстана сложился "очень хороший контакт с МАГАТЭ" и экспертами организации

АЛМА-АТА, 3 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в октябре в Казахстане, оценили как пригодную для строительства АЭС площадку, расположенную на территории села Улькен на юге страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Алма-Ате, отвечая на вопрос ТАСС, министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Они [специалисты МАГАТЭ] в целом отметили, что площадка Улькена готова, то есть пригодна для строительства атомной станции", - сказал глава ведомства. Он отметил, что у республики сложился "очень хороший контакт с МАГАТЭ" и экспертами организации, был "отмечен высокий уровень готовности и компетентности Казахстана к проведению таких мероприятий".

По словам Саткалиева, МАГАТЭ готово оказать республике полный комплекс услуг по сопровождению, строительству, безопасности, подбору безопасных технологий, и последующей эксплуатации, утилизации ядерных отходов.

Эксперты МАГАТЭ со 2 по 6 октября провели в Казахстане работу по оценке выбора территории села Улькен в Алма-Атинской области Казахстана для строительства АЭС.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен. Власти в настоящее время рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Его дата будет определена после консультаций с обществом.